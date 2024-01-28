Путин заявил, что отношения России и Белоруссии развиваются очень энергично

Президент России отметил, что товарооборот постоянно растет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия активно развивают отношения, товарооборот постоянно растет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

"В целом ситуация у нас развивается очень энергично, за первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, [составил] $42,5 млрд. Он растет постоянно. Россия является крупнейшим инвестором - $4 млрд наши инвесторы проинвестировали в экономику Белоруссии, эта работа идет в двустороннем режиме. И наши предприятия, наш бизнес работает в Белоруссии, и белорусские наши друзья все активнее и активнее осваивают российский рынок, активнее и активнее здесь работают", - сказал Путин.

По его словам, в целом отношения развиваются по всем направлениям: в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, культурной сфере. "Все быстрыми, хорошими темпами растет", - подчеркнул президент России.

Он поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург. "Мне очень приятно, что вы согласились даже изменить несколько график нашей совместной работы. Имею в виду нашу завтрашнюю совместную работу в рамках Высшего госсовета Союзного государства в связи с тем, что город - Ленинград, Петербург - отмечает 80-летие полного снятия блокады нацистов", - добавил Путин.