Банк Франции прогнозирует снижение инфляции до 2% к 2025 году

Глава ЦБ Франсуа Вилеруа де Гало считает, что французская экономика будет расти в среднем на 0,2% в квартал

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Уровень инфляции во Франции снизится вдвое, до 2% к 2025 году, если экономика не столкнется с очередными потрясениями. С таким прогнозом выступил президент Банка Франции (центрального банка) Франсуа Вилеруа де Гало в интервью газете La Tribune de Dimanche.

"Мы идем по верному пути. Пик инфляции во Франции, когда она превысила 7%, был пройден в феврале 2023 года. Сегодня она снизилась примерно до 4%. Это все еще слишком много, но, по нашим прогнозам, она должна опуститься ниже 3% до конца первого полугодия, <...> и мы привержены тому, чтобы довести ее до 2% к 2025 году, если не будет потрясений", - сказал он.

Глава ЦБ считает, что французская экономика будет расти в среднем на 0,2% в квартал и может увеличиться на 0,9% в целом за год. По его мнению, за счет снижения темпов инфляции будет достигнут рост покупательской способности, то есть цены должны будут расти медленнее темпа роста зарплат. Если в 2023 году основной рост обеспечивался за счет экспорта продукции, то в 2024 году он должен быть достигнут преимущественно за счет внутреннего спроса.

Осторожное опасение он высказал лишь по поводу уровня госдолга, который сейчас составляет порядка 112% ВВП Франции. Де Гало напомнил, что еще 40 лет назад этот показатель достигал лишь 20%. "Мы оставим счета нашим детям и молодежи! Но в краткосрочной перспективе долговое бремя станет намного тяжелее: в период с 2021 по 2027 год оно вырастет втрое, это сильно "съест" у нас пространство для бюджетных маневров", - предупредил глава банка.

"Для начала следует отказаться от "тарифных щитов" (компенсации правительством части стоимости платежей за свет и газ - прим. ТАСС), поскольку цены на энергию снизились. Решение правительства с 1 февраля повысить тарифы на электроэнергию не было простым, но оно было необходимым и соответствовало курсу на снижение инфляции", - сказал глава Банка Франции.

Рост инфляции во Франции наблюдается с конца 2020 года. Среднегодовой рост потребительских цен в стране в 2023 году составил 4,9%.