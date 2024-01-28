Представитель ООН заявил о необходимости дополнительного финансирования Сомали

Это позволит сомалийским силам безопасности взять на себя всю полноту ответственности, отметил замгенерального секретаря организации по оперативной поддержке Атул Кхаре

НАЙРОБИ, 28 января. /ТАСС/. Сомали нуждается в дополнительном финансировании для обеспечения безопасности. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Кхаре по итогам трехдневного визита в Сомали, его слова приводит агентство Xinhua.

Кхаре поблагодарил международных партнеров за вклад в целевой фонд, находящийся под управлением ООН, и призвал выделить больше ресурсов для активизации усилий по стабилизации в Сомали. "Я призываю все государства - члены ООН делать взносы в этот целевой фонд. Это позволит сомалийским силам безопасности взять на себя всю полноту ответственности", - сказал Кхаре, подчеркнув роль Отделения ООН по поддержке в Сомали, которое помогает правительству страны в укреплении безопасности в таких сферах, как гражданская авиация и медицинская помощь.

По его словам, за прошедший год более 500 сомалийских граждан прошли подготовку при поддержке ООН в различных областях. Ожидалось, что отделение ООН увеличит численность сомалийских сил безопасности, поддерживаемых целевым фондом для Сомали, с 15,9 тыс. до 18,9 тыс. человек начиная с ноября 2023 года, однако нехватка ресурсов препятствовала этому расширению, сказал замгенсека.

Через целевой фонд ООН оказывается материально-техническая поддержка сомалийским силам безопасности. Она включает в себя доставку продовольствия, топлива, оборудования связи, палаток, а также эвакуацию по воздуху.

Кхаре добавил, что ООН изучает эффективные способы наращивания потенциала Сомали и оказания оперативной поддержки сомалийским силам безопасности.