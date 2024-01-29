Миронов предложил Мишустину субсидировать малый бизнес на приграничных территориях

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" считает, что необходимо оказывать финансовую помощь с постоянными затратами на коммунальные услуги и автомобильное топлив

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением выделять субсидии малому бизнесу на приграничных территориях на оплату коммунальных услуг и автомобильного топлива. Текст обращения депутата есть в распоряжении ТАСС.

"Для субъектов малого предпринимательства, которые осуществляют деятельность в непосредственной близости от границы (магазины, автолавки, аптеки и т. п.) предусмотреть субсидирование постоянных затрат на коммунальные услуги, затрат на автомобильное топливо, предусмотреть через фонды занятости поддержку по субсидированию заработной платы одного работника в размере МРОТ", - написал Миронов.

Председатель партии рассказал, что во время визита в Белгородскую область 13-14 января он провел встречи с членами партии, предпринимателями и жителями региона. В ходе этих встреч был сформулирован перечень проблем и предложены пути их решения. Так, по словам депутата, государственные меры поддержки бизнеса в основном направлены на помощь средним и крупным предпринимателям, в то время как индивидуальные предприниматели, самозанятые, субъекты малого бизнеса остаются без поддержки. При этом именно они являются основными поставщиками товаров и услуг для жителей сел, считает Миронов.

В своем обращении к премьер-министру РФ председатель партии выступает с инициативой снизить налоговые ставки для предпринимателей, оказывающих бытовые услуги. Помимо этого, он предлагает предусмотреть обязательное страхование жизни и здоровья работников данных предприятий.

Миронов считает, что нужно на законодательном уровне обязать банковские структуры открыть в селах филиалы, установить терминалы и банкоматы. Также, по его мнению, они должны снизить, либо отменить тарифы на обслуживание на приграничных территориях. Кроме того, депутат предлагает предусмотреть для открывающихся на приграничных сельских территориях объектов торговли или бытового обслуживания бесплатное подключение к коммуникациям, нулевые ставки на имущественные, земельные и транспортные налоги на период не менее пяти лет, а также ввести возможность льготной аренды земельных участков.