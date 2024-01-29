Оверчук заявил, что в ЕАЭС понимают, что Запад не заменит РФ в качестве торгового партнера

Вице-премьер РФ также добавил, что в товарообороте партнеров по Евразийскому экономическому союзу Россия занимает лидирующие позиции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) понимают, что Запад не сможет заменить им Россию в качестве торгового партнера и инвестора. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналу "Эксперт", которое было опубликовано в первом номере издания в 2024 году.

"Партнеры по ЕАЭС знают, насколько тесно связаны наши экономики, а поэтому понимают, что нанесение ущерба России и Белоруссии будет отражаться и на них. Они также понимают, что ни одна западная страна не сможет заместить им Россию в качестве торгового партнера и инвестора", - указал он.

По его словам, в товарообороте партнеров по ЕАЭС Россия занимает лидирующие позиции. "По итогам 11 месяцев 2023 года Россия занимает первое место в товарообороте Армении и постоянно конкурирует за первое место с Китаем в торговле с Казахстаном и Киргизией. Наблюдая климатические изменения, они также отдают себе отчет в том, что ближайшая страна в регионе, которая будет обеспечена водой, это Россия", - пояснил он.

Оверчук отметил, что для государств - членов ЕАЭС сотрудничество с глобальным Югом сильно отличается от отношений с Западом. "Для Запада три страны ЕАЭС являются поставщиками сырья и рынком сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью. Для глобального Юга наши пять стран являются поставщиками продовольствия и товаров с высокой добавленной стоимостью, - продолжил он. - То есть отношения с глобальным Югом способствуют нашему развитию и росту доходов в ЕАЭС".

Российский вице-премьер обратил внимание на то, что запрет на использование традиционных резервных валют стимулировал экономики стран союза перейти на расчеты в национальных валютах, доля которых в 2023 году достигла 90%. "Начали использовать национальные валюты и при расщеплении [между бюджетами государств] таможенных пошлин. Поэтому справедливо сказать, что санкции работают на укрепление интеграции в ЕАЭС и против тех, кто их ввел", - заключил он.