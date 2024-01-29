В нацпарке "Ленские столбы" в Якутии на остановках водного транспорта появится дебаркадер

Его планируют установить в сезон навигации в 2024 году

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Дебаркадер установят в 2024 году в национальном парке "Ленские столбы" в Хангаласском районе Якутии на остановках водного транспорта для удобства туристов, сообщили ТАСС в Минтрансе региона.

"Согласно поручению главы Якутии Айсена Николаева министерством транспорта и дорожного хозяйства республики отработан вопрос установления дебаркадера в национальном парке "Ленские столбы". В навигацию этого года дебаркадер в нацпарке будет установлен", - сказали в министерстве.

Как считает руководитель отдела индустрии туризма регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма Степанида Оконешникова, строительство дебаркадеров будет способствовать улучшению пассажирского опыта, повышению безопасности и комфорта туристов во время транспортировки, что в свою очередь окажет положительное влияние на туристический поток региона.

"В целях развития туризма нам необходимо работать над оснащением инфраструктуры основных туристических объектов, обеспечивать эффективное взаимодействие между судами и береговой линией или другими пунктами. Национальный парк "Ленские столбы" - это визитная карточка Якутии. Улучшение условий пребывания на его территории и обеспечение безопасности при посадке-высадке пассажиров на остановках водного транспорта - первостепенные задачи", - сообщила она ТАСС.

О национальном парке "Ленские столбы"

Нацпарк "Ленские столбы" создан в 1994 году, в 2019 году он получил статус федеральной особо охраняемой природной территории. Парк занимает 1,217 млн га. В нем произрастают растения, которые не встречаются в других местах в мире, живут редкие животные и птицы, многие из которых занесены в Красную книгу. Парк расположен в Хангаласском районе Якутии. Нацпарк включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в число наиболее популярных мест среди туристов.