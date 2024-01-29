Авто брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 г

К системе "ЭРА-ГЛОНАСС" подключили более 60 тыс. машин европейских и японских марок, отметили в АО "ГЛОНАСС"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Автомобили брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году, сообщили ТАСС в АО "ГЛОНАСС".

Всего за 2023 год к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" подключили более 60 тыс. транспортных средств европейских и японских марок, ввезенных в РФ по альтернативным каналам.

"В рамках параллельного импорта юридические лица и индивидуальные предприниматели подключили к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" свыше 60 тыс. транспортных средств европейских и японских брендов, ввезенных в Россию в 2023 году. Лидером среди марок таких автомобилей, оснащенных кнопками SOS, стал Volkswagen", - рассказали в компании. На немецкий бренд пришлось почти 22% всех импортированных по альтернативным каналам автомобилей. Самой популярной моделью стала Volkswagen Jetta.

На втором месте - автомобили японской Toyota (17,5%). Следом идут машины брендов Mazda (8,6%), Mercedes-Benz (5,6%) и Kia (3,8%).

Установка устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключенного к "ЭРА-ГЛОНАСС", на новые и ввозимые на территорию РФ автомобили является обязательной с 2017 года. На сегодняшний день к системе подключено более 10,2 млн транспортных средств всех видов. За время работы "ЭРА-ГЛОНАСС" свыше 350 тыс. экстренных вызовов потребовали реагирования спасателей для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

"Подключение транспорта к "ЭРА-ГЛОНАСС" на конвейерах и при ввозе на территорию России повышает безопасность миллионов участников дорожного движения. Госинформсистема позволяет одним нажатием вызвать экстренные службы или помочь другим людям, если стали очевидцем происшествия. Ежегодно система помогает спасти тысячи жизней водителей и пассажиров", - отметил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.