Новостройки в городах России за 2023 год подорожали на 18,2%

По данным федерального портала "Мир квартир", в январе рост замедлился и составил 1,8%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новостройки в российских городах за год подорожали на 18,2% - до 129,8 тыс. рублей за квадратный метр, в январе 2024 года рост замедлился и составил 1,8%. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"В среднем по всем городам за январь квадратный метр новостроек подорожал на 1,8% - до 129 783 руб. за кв. м. Если же посмотреть прирост цен за 12 месяцев, с января прошлого года по январь нынешнего, квадратный метр на первичном рынке вырос на 18,2%", - сказал он.

По данным аналитиков федерального портала, в январе квадратный метр в российских новостройках подорожал в 62 городах из 70 исследованных, подешевел в семи, остался неизменным в одном городе. Самый динамичный рост зафиксирован в Череповце (+7,7%), Уфе (+7,1%), Саранске (+6,5%), Набережных Челнах (+5,7%), Махачкале (+5%), Улан-Удэ (+4,9%), Симферополе (+4,4%), Оренбурге (+4%), Барнауле (+3,6%) и Перми (+3,6%). В Москве "квадрат" подорожал на 0,4% - до 349 213 руб. за кв. м.

Подешевела недвижимость в Санкт-Петербурге (-1,4%), Чите (-0,8%), Севастополе (-0,6%), Кургане (-0,6%), Сургуте (-0,5%), Иркутске (-0,2%) и Мурманске (-0,1%). В Тюмени цена не изменилась.

"В январе новостройки все еще показывают рост, но, в отличие от конца прошлого года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах уже сейчас началось снижение. Не исключено, что этот тренд продолжится в феврале-марте, так как выдача льготной ипотеки сильно упала, и многие банки сократили круг аффилированных застройщиков. Уменьшилось на 4% и предложение на рынке", - рассказал собеседник агентства.