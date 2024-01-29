МТС запускает платформу для централизованного управления сетью

В группе отметили, что благодаря этой платформе сетевая инфраструктура станет устойчивой к внешним угрозам

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Группа МТС запускает платформу на основе микросервисной архитектуры, позволяющую централизованно вносить изменения в сети на всей территории России. На платформе можно управлять изменениями в режиме реального времени, сообщили ТАСС в группе.

Сетевая инфраструктура в целом станет устойчивой к внешним угрозам благодаря платформе, добавили в МТС. Она поддерживает сотни тысяч устройств в сети.

"Централизованное автоматизированное управление сетевой инфраструктурой позволяет контролировать процессы, связанные с внедрением изменений, и отслеживать качество предоставляемых услуг", - рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Система сохраняет историю изменений конфигурации оборудования, что позволяет восстановить настройки отдельных устройств или группы на определенную дату. "Сбор информации о состоянии сети может использоваться специалистами для мониторинга доступности устройств и отслеживания долгосрочных трендов", - объяснили в МТС.