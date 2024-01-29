Суд Гонконга одобрил ликвидацию китайского девелопера Evergrande за долги в $300 млрд

Компания может обжаловать решение суда, пишет South China Morning Post

ГОНКОНГ, 29 января. /ТАСС/. Высокий суд Гонконга постановил ликвидировать одну из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande за долги перед кредиторами в размере около $300 млрд. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Это решение последовало после того, как представители Evergrande не смогли достичь договоренности с кредиторами о реструктуризации долга. Компания - ликвидатор бизнеса будет назначена позже в понедельник. Как отмечает издание, Evergrande все еще может обжаловать решение суда.

South China Morning Post уточняет, что ликвидация компании может быть осложнена тем, что большинство проектов Evergrande, штаб-квартира которой расположена в китайской провинции Гуандун, находятся в другой юрисдикции - на территории материкового Китая. Портфель девелопера включает около 1,2 тыс. проектов, которые находятся на разных стадиях реализации.

Судебное разбирательство было инициировано в июне 2022 года одним из кредиторов - компанией Top Shine Global, которая пыталась получить от Evergrande 862,5 млн гонконгских долларов (около $110 млн). Решение о ликвидации бизнеса Evergrande откладывалось властями семь раз, так как компания просила предоставить ей больше времени на переговоры с кредиторами: в последний раз это произошло 4 декабря 2023 года.

Падение акций

Акции Evergrande на фоне решения суда о ликвидации предприятия за долги упали в цене на 20,87%.

Как свидетельствуют данные торговой площадки, в ходе утренней сессии их стоимость упала до 0,163 гонконгского доллара (около $0,2).

Торги акциями Evergrande приостанавливались на полтора года с марта 2022 по август 2023 года из-за проблем с отчетностью компании. Кроме того, девелопер на несколько дней прекращал торги своими ценными бумагами в сентябре и октябре 2023 года из-за получения информации о расследовании в отношении председателя совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяиня.

Крах Evergrande

Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы.

17 июля 2023 года Evergrande, с большим опозданием, опубликовала два финансовых отчета - за 2021 и 2022 годы. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $340 млрд). Крах Evergrande спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.