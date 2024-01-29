Bloomberg: оценка Reddit перед IPO может составить $5 млрд

По данным агентства, компания планирует провести первичное публичное размещение акций в марте 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Оценка популярной в США и среди англоязычной аудитории онлайн-платформы Reddit может составить $5 млрд перед проведением первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, консультанты компании после встреч с потенциальными инвесторами оценивают Reddit в сумму около $5 млрд, но это еще не окончательная оценка.

Как отмечает агентство, компания планирует провести IPO в марте 2024 года.

Веб-форум был запущен в 2005 году, в 2006 году его приобрел издательский дом Conde Nast за $10 млн, указывает портал Axios. Каждый день сайт посещают свыше 50 млн человек, пишет The New York Times.