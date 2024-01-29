29 января, 04:48

В Монголии не будут делать захоронения ядерных отходов от добычи урана

Президент французской группы компаний Orano Николя Мас заявил, что добывать уран будут по технологии подземного выщелачивания, "которая оказывает наименьшее воздействие на природу"

УЛАН-БАТОР, 29 января. /ТАСС/. Добыча урана в Монголии будет производиться по самым безопасным технологиям, в стране не будет захоронений ядерных отходов. Об этом сообщил новостному сайту Ergelt президент французской группы компаний Orano, которая участвует в монгольском урановом проекте, Николя Мас.

"В Монголии не будет никаких отходов с промышленно переработанным ядерным материалом и его захоронений. Уран будут добывать по технологии подземного выщелачивания, которая оказывает наименьшее воздействие на природу и позволяет сохранить ее в первозданном виде. Около 50% урана в мире ежегодно добывается с использованием этой технологии", - сказал Мас.

Он напомнил, что 90% акций Orano принадлежат правительству Франции и 10% - японским промышленным компаниям. Группа проводит геологоразведочные работы и производственные испытания в Монголии уже 25 лет. Ее президент Ухнаагийн Хурэлсух подписал инвестиционное соглашение о добыче урана во время своего визита во Францию в 2023 году.

Сейчас ожидается подписание контракта об инвестициях с учетом монгольского налогового законодательства.

"До старта проекта будет инвестировано $400-500 млн, в ходе его реализации $1,6 млрд. Строительные работы планируется завершить в конце 2024 года и начать добычу 2,5 тыс. тонн в год в 2028-2029 годах. Урановый проект создаст более тысячи рабочих мест ", - поделился планами представитель французской стороны проекта.

Он отметил, что группа не несет ответственности за строительство атомной электростанции в Монголии. Ее власти пока не приняли решение о необходимости АЭС. Россия предложила построить в Монголии малую атомную электростанцию во время заседания межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в октябре 2023 года. 

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