Группа ИСТ вышла из состава акционеров Polymetal

Она продала 23,9% акций Оманской компании Mars Development and Investment LLC

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Дочерняя компания государственного фонда Омана Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) купила 113 201 189 акций (23,9% акционерного капитала) Polymetal у дочерней компании ICT Holding Limited (ICT Holding), сообщили в Polymetal. Таким образом, компания сменила основного акционера.

"28 января 2024 года было уведомлено о том, что Maaden International Investment LLC, дочерняя компания государственного фонда Омана Mars Development and Investment LLC, возглавляющая консорциум оманских инвесторов, завершила приобретение 113 201 189 акций, что составляет 23,9% акционерного капитала компании, у Powerboom Investments Limited, дочерней компании ICT Holding Limited", - говорится в сообщении.

В результате сделки ICT Holding полностью продал свою долю в "Полиметалле" (российское подразделение Polymetal). Константин Янаков, представляющий ICT Holding, вышел из состава совета директоров. Компания ожидает, что покупатель выдвинет своего кандидата в совет в надлежащее время. Стоимость сделки не разглашается, добавили в Polymetal.

Ранее в ходе телеконференции с инвесторами глава компании Виталий Несис сообщал, что Polymetal после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан рассматривает возможность продажи российских активов.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.