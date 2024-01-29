В Toyota Motor заявили, что действия хуситов не повлияли на экспорт автомобилей корпорации

При этом в Японской ассоциации судовладельцев отметили, что многие компании были вынуждены изменить маршруты движения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТОКИО, 29 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Обострение обстановки в Красном море из-за вылазок йеменских мятежников-хуситов пока не оказало воздействия на перевозки продукции крупнейшей в мире автомобилестроительной корпорации Toyota Motor. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы уточнили вопрос о влиянии обстановки в Красном море на экспорт наших автомобилей, - сказал представитель подразделения. - На данном этапе какого-либо воздействия не установлено".

Такой же ответ ТАСС получил и в корпорации Honda Motor. "Влияния ситуации в Красном море на поставки автомобилей мы пока не отмечаем", - заявил представитель пресс-службы компании.

В то же время в Японской ассоциации судовладельцев на запрос ТАСС отметили, что многие компании все же были вынуждены изменить маршруты движения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. "Члены нашего объединения разделяют мнение о том, что в части Красного моря сложилась крайне опасная обстановка, - сказали в пресс-службе ассоциации. - Поэтому многие компании теперь не пользуются этой трассой. Однако мы не знаем, сколько судов теперь выбрали маршрут через мыс Доброй Надежды на юге Африки. Он удлиняет время перевозки на одну-две недели по сравнению с трассой через Красное море и Суэцкий канал".

В результате обстрелов со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", как полагают некоторые специалисты, общий объем мировых морских перевозок сократится на 20%. Это может вызвать сбои в глобальных цепочках снабжения и приведет к общему росту цен из-за повышения расходов на транспортировку, отмечала японская экономическая газета Nikkei. По ее данным, отказ от трассы через Красное море и переход к маршруту через мыс Доброй Надежды с учетом затрат на топливо, страховку и так далее повышает стоимость доставки одного 40-футового контейнера более чем в три раза - с $2 до $6,6 тыс.