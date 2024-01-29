Аппарат ИВЛ "Авента-М" выдержал заморозку до минус 60 градусов и перегрузку в 10g

Также устройство проверили коротким замыканием - в итоге аппарат не получил повреждений и продолжил функционировать в штатном режиме

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" выдержал заморозку до минус 60 градусов, перегрузку 10g и короткое замыкание. Об этом свидетельствуют результаты испытаний, продемонстрированные в проекте Ростеха "Наш краш" в Telegram-канале госкорпорации.

Так, аппарат в ходе испытаний подвергли длительному воздействию температуры в минус 60 градусов в морозильной камере, после чего он включился и начал производить вентиляцию легких. Кроме того, его установили на стенд, имитирующий условия перегрузки со значениями, достигающими 10g. При этом он продолжал работать.

Кроме того, аппарат подвергли воздействию открытого огня. Также устройство проверили коротким замыканием - в итоге аппарат не получил повреждений и продолжил функционировать в штатном режиме.

"Авента-М" производится входящим в КРЭТ Ростеха АО "Уральский приборостроительный завод" - одним их ведущих предприятий России по изготовлению и ремонту сложнейших гироскопических приборов и оборудования авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования, разработке и серийному производству медицинской техники. Выпущено более 15 тыс. аппаратов "Авента-М".