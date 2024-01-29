Новый резидент ТОР "Забайкалье" будет производить железобетонные конструкции в Чите

В правительстве региона отметили, что подписано инвестиционное соглашение на 25 млн рублей

ЧИТА, 29 января. /ТАСС/. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" начнет производить железобетонные конструкции в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

"Новый резидент ТОР "Забайкалье" появился в регионе. Предприятие ООО "Глубокинское" занимается производством железобетонных конструкций и планирует предоставить для читинцев 17 дополнительных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Подписано инвестиционное соглашение на почти 25 млн рублей. Планируется выпускать до 13,8 тыс. тонн изделий в год: 4 тыс. тонн железобетонных изделий и 9,8 тыс. тонн - из инертных материалов.

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь составляет 5,3 млн га. В числе проектов, которые уже вошли в ТОР, - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения Наседкино, строительство завода современного крупнопанельного домостроения.