29 января, 05:32
Международная выставка-форум "Россия"

Шульгинов: всплеска цен на электроэнергию после запуска рынка на Дальнем Востоке не будет

По словам главы Минэнерго, рыночные отношения действуют везде, кроме ДФО

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство энергетики России проработало вопрос, как сдержать цены на электроэнергию после расширения второй ценовой зоны оптового энергорынка на Дальний Восток. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в рамках Дня энергетики на Международной выставке-форуме "Россия".

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"Мы проработали вопрос, как будут развиваться цены, как их удерживать. Всплеска мы не должны допустить. Мы знаем, как это сделать", - сказал он.

Шульгинов добавил, что рыночные отношения действуют везде, кроме Дальнего Востока. Везде есть инвесторы, и цены складываются исходя из спроса и предложения по части генерации. "Мы понимаем, что продолжение этой ситуации долго не может быть, потому что в условиях тарифного регулирования обеспечить эффективность работы генерирующих компаний, снижать издержки никаких оснований нет, это азы экономики", - подчеркнул министр. Он выразил надежду, что энергорынок будет запущен с 1 июля 2024 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

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