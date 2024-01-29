Глава Минэнерго считает возможным дальнейшее ужесточение санкций против российского ТЭК

Николай Шульгинов отметил, что отрасль готова к предстоящим возможным вызовам

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Санкции против российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в будущем могут быть ужесточены, отрасль готова ко всем вызовам, заявил в интервью ТАСС глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на Дне энергетики в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Мы понимаем, что те вызовы, которые были в 2023 году, сохранятся. Возможно, даже по каким-то направлениям будет ужесточение. А вызовы те же самые, можно их обобщить: нерыночная конкуренция, технические ограничения, санкционные, финансовые, логистические, ограничения в части поставок оборудования, которое еще не локализовано в России", - сказал министр.

По его словам, отрасль готова к предстоящим возможным вызовам. "Мы знаем, что готовятся или будут готовиться и другие пакеты санкций, там будут иные ограничения. Наша главная задача - это, если выразить общо, не унывать, не сдаваться и побеждать. Что бы ни было, наша задача все равно остается: обеспечивать устойчивую бесперебойную работу ТЭК страны, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов нашим потребителям. Мы готовы по всем вызовам, которые будут", - заверил Шульгинов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.