Суд отправил на новое рассмотрение иск "Азимута" к производителю ПО SAP

Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", "Азимут" с осени 2022 года пытался доказать, что компания SAP причинила ему убытки на сумму не менее 260 млн рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа отменила акты нижестоящих судов и отправила на новое рассмотрение иск производителя авиационного ПО "Азимут" к немецкому SAP. Об этом говорится в сообщении "Ростеха".

"Кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа отменила акты нижестоящих судов по иску российской компании "Азимут" (входит в Ростех) к крупнейшему немецкому производителю программного обеспечения и отправил дело на новое рассмотрение", - отметили в пресс-службе "Ростеха", добавив, что "Азимут" с осени 2022 года пытался доказать, что компания SAP причинила ему убытки на сумму не менее 260 млн рублей, отказавшись исполнять контрактные обязательства после введения санкций.

"Однако суды нижестоящих инстанций дважды отказывали "Азимуту" в удовлетворении исковых требований", - добавили в "Ростехе".

Как отметил представитель "Азимута", отказы судов были связаны с тем, что дочернее предприятие "САП СНГ", к которому предъявлялись иски, не может отвечать за действия материнской компании. "Тем не менее, в кассационной инстанции было установлено, что суды допустили существенные нарушения при рассмотрении спора, дело направлено на пересмотр. Это справедливый шаг и несомненный успех для всех российских компаний, которые пострадали от действий бывших партнеров из недружественных стран", - отметили в "Азимуте".

SAP - основанная в 1972 году немецкая компания, глобальный поставщик корпоративных IT-продуктов.