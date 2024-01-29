Сбор заявок завершится 5 февраля, уточнили в компании

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Диапазон цены акции "Делимобиля" в рамках IPO составит 245-265 рублей, сбор заявок предварительно завершится 5 февраля. Об этом сообщили в компании.

"Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 245 рублей до 265 рублей (включительно) за одну обыкновенную акцию, что соответствует оценке компании в размере от 39,2 до 42,4 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO", - говорится в сообщении.

Цену IPO установит совет директором по итогам окончания периода сбора заявок, который начинается с сегодняшнего дня. Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Предложение состоит исключительно из акций дополнительной эмиссии, продажа акций основным акционером компании не планируется, отметили в "Делимобиле". Ожидаемая дата начала торгов на Мосбирже - 7 февраля 2024 года.

Согласно сообщению, "Делимобиль" получил предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона. Кроме того, компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение ее акций на период 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже. В рамках IPO также будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения, он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Мосбирже.

"Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели", - отмечается в сообщении.