Toyota приостановит поставки 10 моделей из-за фальсификации данных о дизельных двигателях

В частности, концерн заморозит поставки внедорожника Land Cruiser 300 и пикапа Hilux

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor приостановит поставки 10 моделей в связи с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей со стороны ее подрядчика Toyota Industries Corporation. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе.

"Во время сертификационных испытаний мощность двигателей измерялась с использованием электронного блока управления с программным обеспечением, которое отличалось от используемого для массового производства", - отмечается в сообщении. Это могло привести к неточностям при измерении мощности. Toyota провела проверку серийной продукции и подтвердила, что дизельные двигатели и автомобили соответствуют нормам.

Кроме того, концерн принял решение приостановить поставки нескольких дизельных двигателей и 10 моделей, которыми они оснащаются. Среди них - такие популярные модели, как внедорожник Land Cruiser 300 и пикап Hilux.

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии также объявило, что проведет проверку на заводе Toyota Industries в связи с выявленными нарушениями.

В прошлом году дочерняя компания Toyota - Daihatsu - оказалась в центре скандала с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобилей. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом материнской компании Toyota. В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубежом всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.