Haval отзывает в России более 32 тыс. автомобилей

Речь идет о машинах, реализованных в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", являющимся официальным представителем Haval на российском рынке, отзывает 32 156 автомобилей, реализованных в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.

Транспортные средства отзываются из-за того, что существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема.

"На всех транспортных средствах будет проведена доработка разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги", - также сообщается на сайте.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, попадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении.