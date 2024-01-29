ФАС в 2023 году оштрафовала газораспределительные организации на 356,9 млн рублей

В рамках бесплатной догазификации было вынесено 777 постановлений о назначении штрафов на 246,3 млн рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 2023 году оштрафовала газораспределительные организации на 356,9 млн рублей, говорится в сообщении службы.

"За 2023 год ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 356,9 млн рублей. Служба внимательно контролирует ситуацию взаимодействия потребителей и компаний. ФАС России за прошлый год выявила 1017 нарушений. Основные из них - затягивание сроков подключения газа, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора и навязывание невыгодных условий", - сказано в сообщении.

В рамках бесплатной догазификации было вынесено 777 постановлений о назначении штрафов на 246,3 млн рублей. По стандартному техническому присоединению к газу ведомство вынесло 240 постановлений на сумму 110,6 млн рублей.

О социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекаться за счет льготных кредитов и займов.

С ноября 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной и распространилась на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.