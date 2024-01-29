Российский рынок акций демонстрирует рост основных индексов

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,2%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,2%, до 3 169,57 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 109,76 пункта (-0,02%).

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 178,97 пункта (+0,5%), а индекс РТС достиг 1 116,16 пункта (+0,56%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 89,72 рубля (-0,02%), евро находился на уровне 97,25 рубля (-0,17%). Курс юаня равнялся 12,465 рубля (-0,18%).