Эксперт: проекты подземных хранилищ углекислого газа появятся в РФ в течение двух лет

По словам директора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" Игоря Шпурова, в течение 2023 года была сделана работа по созданию законодательной и методической базы по хранению углекислого газа

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Нормативная и методическая база готова в России для создания подземных хранилищ углекислого газа (СO2). Первые проекты могут быть одобрены в ближайшие год-два, сообщил журналистам в Новосибирске генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (в ведении Федерального агентства по недропользованию РФ) Игорь Шпуров.

"Проекты появляются, несколько компаний уже готовы выйти с проектами, мы сейчас пока рассматриваем их в пилотном режиме. Через год-два максимум [может выйти в реальную плоскость]. Может быть, уже даже в этом году появятся проекты. Строительство - это недолгий срок, я думаю, что максимальный срок строительства - года два", - сказал Шпуров в кулуарах всероссийской научной конференции "Фундаментальные, глобальные и региональные проблемы геологии нефти и газа" (с 29 января по 1 февраля), посвященной 90-летию со дня рождения академика А. Э. Конторовича.

Он добавил, что в течение 2023 года была сделана работа по созданию законодательной и методической базы по хранению углекислого газа, есть предложения по мониторингу и проектированию строительства хранилищ СО2. "Больше того, мы делаем сейчас гармонизацию этих подходов с Организацией Объединенных Наций", - добавил он.

По словам Шпурова, самое главное в создании подземных хранилищ - выбрать подходящих участков недр, которые будут соответствовать экологическим и сейсмическим требованиям.

Ранее Шпуров поделился предположением, что подземные резервуары Поволжья, Урала и Сибири позволили бы России стать крупнейшей в мире станцией по безопасному хранению климатических газов и создать резервные мощности для подземного хранения нефти и газа, в результате чего страна станет менее зависимой от конъюнктуры рынка.

В 2023 году в России был одобрен первый в стране проект подземного хранилища нефти в качестве стратегического резерва. По словам Шпурова, к созданию таких резервуаров проявляют интерес как компании, так и государственные органы, этот вопрос активно обсуждается. Потребность в объемах подземных хранилищ зависит от емкости рынка, это зависит от текущей экономической конъюнктуры, от возможностей логистики.