Правительство Аргентины проведет обещанные экономические реформы

Президент страны Хавьер Милей заявил, что предпринимаемые правительством меры уже демонстрируют результаты, но "потребуется два года, чтобы покончить с инфляцией"

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Власти Аргентины доведут до конца объявленные реформы по нормализации экономики. Об этом заявил президент Хавьер Милей в видеоинтервью газете The Wall Street Journal.

"У нас нет плана Б. План Б невозможен, когда нужно сделать что-то хорошо. Это даже не обсуждается", - отметил он, отвечая на вопрос ведущей о проводимых реформах.

По его словам, предпринимаемые правительством меры уже демонстрируют результаты, однако "потребуется два года, чтобы покончить с инфляцией", которая, по данным газеты, составляет 211%. Президент добавил, что рассматривает свой мандат как "порученную работу по наведению порядка в экономике". В качестве одной из таких мер, глава аргентинского государства выделяет иностранные инвестиции. "Чем больше инвестиций мы обеспечим, чем ниже будут процентные ставки, тем лучше. Это сделает рецессию намного более плавной, а восстановление экономики - более быстрым", - пояснил он.

Шаги по нормализации положения в стране составляют лишь часть реформ, указал лидер. "Как только законы будут приняты, мы будем добиваться большего", - добавил Милей.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект с более чем 600 статьями включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. Правительство также внесло новую версию документа, убрав некоторые спорные пункты и сократив список госкомпаний, подлежащих приватизации.

Президент Аргентины Хавьер Милей, вступивший в должность 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.