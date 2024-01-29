"Ростелеком" построил резервную линию связи для северных районов Коми

В компании отметили, что благодаря этому повысилась надежность услуг связи и цифровых сервисов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. "Ростелеком" завершил строительство резервной волоконно-оптическую линию связи для северных районов Республики Коми, сообщает пресс-служба компании.

"Ростелеком" ввел в эксплуатацию резервную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) Сыктывкар - Ухта. Благодаря новой линии для жителей северных районов Республики Коми и всего Ненецкого автономного круга существенно повысилась надежность услуг связи и современных цифровых сервисов", - сказано в сообщении.

Как пояснил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" "Ростелекома" Александр Логинов, только в 2022-2023 годах на участке Сыктывкар - Ухта зафиксировано семь аварий, в результате которых без доступа к услугам связи временно оставались десятки тысяч жителей севера Республики Коми и всего Ненецкого автономного округа. "Страдали абоненты не только "Ростелекома", но и других операторов, у которых нет собственных магистральных ресурсов. Резервная линия от Сыктывкара до Ухты имеет пропускную способность до 200 Гбит/ c и является значимым этапом в создании и поддержании телекоммуникационной инфраструктуры в этих регионах", - сказал он.

В сообщении отмечается, что аварийные ситуации случались преимущественно из-за повреждения кабеля связи сторонними организациями во время проведения несогласованных земляных работ в охранной зоне линии связи, а дополнительный резервный канал передачи данных позволяет в экстренных случаях перераспределить трафик на сети и минимизировать негативные последствия. Новая ВОЛС протянулась от села Серёгова через город Емва и поселок Синдор (Княжпогостский район) до Ухты и составила 252 км.