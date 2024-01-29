Подмосковье и провинция Китая Ляонин будут развивать экономическое сотрудничество

Соответствующее соглашение между сторонами заключили в рамках визита делегации Московской области в КНР

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московская область и провинция Китая Ляонин будут развивать сотрудничество в части внешнеэкономической деятельности, соответствующее соглашение между сторонами заключили в рамках визита делегации Подмосковья в Китай. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"И КНР, и его провинция Ляонин являются давними проверенными партнерами нашего региона. Нас связывает продолжительная инвестиционная работа, а также стремительно развивающееся экспортное взаимодействие. Уверена, что подписанное соглашение придаст новый импульс развитию двусторонних межрегиональных связей в сферах торговли, промышленности, информационных технологий, транспортной логистики и других сегментах", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе пояснили, что соглашение о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности заключили Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Департамент коммерции провинции Китая Ляонин.

По данным министерства, к настоящему времени совокупный объем инвестиций компаний с китайским капиталом в Московской области превышает 27 млрд рублей. В регионе представлены пять крупных проектов с китайским капиталом. Например, в одном из них - бизнес-парке "Гринвуд" в Красногорске - представлены сразу 170 китайских компаний.