Акции агрохолдинга "Русагро" на Мосбирже росли на 2,8%

Котировки росли на фоне опубликования операционных результатов за IV квартал и 12 месяцев 2023 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Акции "Русагро" на Московской бирже росли на 2,86%, до 1 485 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:02 мск. Котировки агрохолдинга росли на фоне опубликования операционных результатов за IV квартал и 12 месяцев 2023 года.

По данным на 10:35 мск, акции компании замедлили рост и торговались на уровне 1 465,6 рубля за бумагу (+1,52%).

Объем реализации зерновых "Русагро" в 2023 году вырос на 17%, до 1,149 млн тонн, сахарной свеклы - на 66%, до 3,247 млн тонн, масличных культур - на 280%, до 649 тыс. тонн.

В 2023 году "Русагро" выпустила 717 тыс. тонн сырого растительного масла, что на 12% больше уровня 2022 года. Объем реализации промышленной продукции в 2023 году составил 1,437 млн тонн, что на 12% выше 2022 года. Продажи сырого масла выросли на 14%, продажи шрота - на 9%, промышленных жиров - на 17%.

О компании

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы - 668 тыс. га. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.