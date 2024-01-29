МИД КНР назвал неподтвержденными планы Трампа о тарифах в 60% на товары из Китая

По словам официального представителя ведомства Ван Вэньбиня, стабильное развитие торговых отношений между Китаем и США выгодно отразится на глобальной экономике

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство считает неподтвержденной информацию газеты The Washington Post (WP) о планах бывшего президента США Дональда Трампа в случае победы на американских президентских выборах ввести тарифы в размере 60% на продукцию из КНР и потому не собирается это комментировать. Как уточнил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, стабильное развитие торговых отношений между двумя странами выгодно отразится на глобальной экономике.

"Мы не комментируем неподтвержденные новости, - заявил он на брифинге. - Поддержание здорового и стабильного развития американо-китайских торгово-экономических отношений соответствует фундаментальным интересам двух стран и их народов, способствует росту мировой экономики".

По словам официального представителя, взаимодействие между КНР и Соединенными Штатами носит взаимовыгодный характер.

Ранее WP со ссылкой на источники сообщила, что в случае победы на президентских выборах в ноябре Трамп может ввести пошлины в размере 60% на товары из Китая.

15 января 2020 года Китай и США договорились в Вашингтоне о первой фазе торговой сделки. КНР согласилась увеличить закупки продукции США на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго годов действия соглашения. Повышенные пошлины Соединенных Штатов на товары из Китая, введенные при Трампе, так и не отменены.