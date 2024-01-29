В "Русгидро" заявили о заинтересованности в проекте по строительству Крапивинской ГЭС

Член правления компании Роман Бердников отметил, что есть готовность строить и необходимые компетенции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. "Русгидро" по-прежнему заинтересована в проекте строительства Крапивинской ГЭС, однако решения, какая компания получит этот проект, еще нет. Об этом журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках Международной выставки-форума "Россия" сообщил член правления компании Роман Бердников.

"Там пока нет решения. Мы готовы строить, обладаем компетенциями, мы исследовали станцию, делали экологическое обоснование, [оно] готово", - сказал он.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Кемеровской области до 25 декабря рассмотреть вопросы о завершении строительства Крапивинской ГЭС.

О Крапивинской ГЭС

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато в 1976 году и приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием - к тому моменту было выполнено около 60% работ. В настоящее время Крапивинская ГЭС - единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор. Генерирующая компания "Русгидро" и правительство Кузбасса ранее договаривались о сотрудничестве по проекту. Было принято решение увеличить мощность объекта с 300 до 345 МВт за счет использования современного оборудования.

Позднее интерес к проекту проявлял холдинг "Эн+". В июне глава энергодивизиона компании Михаил Хардиков (в настоящее время генеральный директор - прим. ТАСС) в интервью ТАСС сообщал, что компания на площадке Минэкономразвития РФ обсуждает механизмы реализации и окупаемости для строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области. Позднее в компании уточняли, что "Эн+" занимается подготовкой техзадания на генеральное проектирование.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в июле 2023 года сообщал, что проектирование Крапивинской ГЭС займет не менее 10 месяцев.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.