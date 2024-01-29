Иран снова пригрозил Пакистану иском на $18 млрд за задержку запуска газопровода

Тегеран продлил срок его ввода в эксплуатацию до сентября 2024 года, пишет The News

ИСЛАМАБАД, 29 января. /ТАСС/. Власти Ирана вновь заявили о намерении подать иск против Пакистана в международный арбитраж на сумму $18 млрд из-за задержки строительства участка магистрального газопровода "Мир", связывающего две страны. Об этом сообщила пакистанская газета The News со ссылкой на источники в правительстве республики.

По их сведениям, Иран продлил срок ввода газопровода в эксплуатацию на 180 дней, до сентября 2024 года. Для ускорения строительства газопровода стороны планируют сформировать два координационных комитета. В иранский комитет войдут технические специалисты и юристы, которые будут способствовать завершению проекта в срок.

В январе 2023 года газета Daily Pakistan сообщила, что Тегеран в ультимативной форме уведомил Исламабад о немедленной отправке иска в судебные инстанции, если пакистанский участок газопровода не будет построен к февралю-марту 2024 года. Правительство Пакистана ранее проинформировало Иран, что не может продолжать реализацию проекта из-за давления США и антииранских международных санкций, но несмотря на них обязуется построить свой участок к 2024 году.

Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода еще в 2009 году. По его условиям, Пакистан обязался построить свой участок газопровода протяженностью 800 км, но его возведение длится уже 15-й год, в то время как иранский участок до границы с Пакистаном построен и готов к эксплуатации.

По первоначальному проекту газопровод "Мир" общей протяженностью 2,7 тыс. км и стоимостью $1,5 млрд должен был протянуться из Ирана через территорию Пакистана в Индию. Начало его эксплуатации намечалось на 2014 год. Однако строительство затянулось после того, как Индия отказалась от участия в проекте ввиду больших рисков, ссылаясь на проблемы с обеспечением безопасности газопровода на пакистанском участке.

Иранская часть газопровода "Мир" проложена от газового месторождения в районе Эселуйе вдоль побережья Персидского и Оманского заливов до границы с Пакистаном. В этой стране газопровод должен пройти через морской порт Гвадар, откуда газ должен поступать к потребителям в центральные районы. Пропускная способность газопровода по проекту составляет 21,5 млн куб. м в сутки.