В Тамбовской области погектарная поддержка аграриев вырастет почти на 50% в 2024 году

Размер субсидии составит более 200 млн рублей

ТАСС, 29 января. Размер субсидии на погектарную поддержку посевной кампании в Тамбовской области в 2024 году составит более 200 млн рублей, что на 46% больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Всего в этом году субсидии на посевную кампанию составят более 445 млн рублей, когда в 2022 году выделялось около 390 млн рублей. В частности, погектарная поддержка составит более 200 млн рублей, годом ранее направлялось 110 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Основные субсидии аграриям Тамбовской области: поддержка элитного семеноводства, погектарная поддержка, страхование в области растениеводства и поддержка производства картофеля и овощей. Так, последнее направление в 2024 году получит более 68 млн рублей, что на 21% выше прошлогоднего показателя.

По итогам 2023 года аграрии региона установили несколько новых рекордов по урожаю в зачетном весе: более 5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В Тамбовской области собрали 430 тыс. тонн сои, что является историческим максимумом для сельскохозяйственной отрасли.