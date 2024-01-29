Комитет Думы одобрил законопроект о новом порядке расчета дотационности местных бюджетов

Целью законопроекта является повышение качества организации бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предлагает определять уровень дотационности местных бюджетов без учета дотаций стимулирующего (поощрительного) характера. Документ, инициированный правительством, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Законопроект был разработан на основании поручения президента РФ от 20 апреля 2023 года.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, из бюджета региона местным бюджетам могут предоставляться дотации так называемого стимулирующего (поощрительного) характера. "Поскольку больший объем дотаций обеспечивает более высокий уровень дотационности (и, соответственно, увеличение дополнительных ограничений для муниципального образования и требований к нему при осуществлении бюджетного процесса), муниципальные образования не заинтересованы в получении дотаций "стимулирующего (поощрительного) характера", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим, согласно законопроекту, при расчете уровня дотационности в общем объеме полученных муниципальным образованием дотаций не учитываются дотации, предоставленные местным бюджетам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей, в том числе показателей социально-экономического развития муниципальных образований.

Целью законопроекта является повышение качества организации бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях, указывают в правительстве.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 1 февраля.