ЕС вложит €1,5 млрд в развитие транспортного коридора из Центральной Азии в обход России

Его протяженность составит 11 тыс. км, сообщил зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить €1,5 млрд в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для создания транспортного коридора из региона в обход России. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, открывая в Брюсселе двухдневный транспортный инвестиционный форум ЕС - Центральная Азия.

"Транспортный коридор протяженностью 11 тыс. км должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным, - подчеркнул Домбровскис. - Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии €1,5 млрд. Позднее будут подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании".