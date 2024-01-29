Компания из КНР закупила на выставке "Сделано в России" продукции на $140 млн

Название предприятия не уточняется

ШЭНЬЯН /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Китайское предприятие закупило в первый день ярмарки-фестиваля "Сделано в России" в Шэньяне (провинция Ляонин, северо-восток КНР) продукции на 1 млрд юаней (почти $140 млн). Об этом заявил вице-губернатор провинции Ляонин Цзинь Говэй на проходящей в Шэньяне конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству.

"Одно предприятие в Ляонине заключило разовый договор о закупке российских продуктов питания на сумму 1 млрд юаней", - заявил Цзинь Говэй, не уточнив название компании.

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит с 27 января по 4 февраля в китайских городах Шэньян и Далянь, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов РФ. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие. На выставке представлено почти 1,5 тыс. наименований товаров. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России". Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.