Бизнес США, ЕС и Японии призвал Байдена возобновить выдачу лицензий на экспорт СПГ

Согласно совместному письму Торговой палаты США, бизнес-ассоциаций ЕС и Японии BusinessEurope и Keidanren, спрос на сжиженный природный газ возможно удовлетворить, не навредив прогрессу в сфере сокращения вредных выбросов в атмосферу

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Организации, представляющие интересы предпринимателей из США, Евросоюза (ЕС) и Японии, обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой о пересмотре решения о прекращении выдачи новых лицензий проектам по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на совместное письмо Торговой палаты США, бизнес-ассоциаций ЕС и Японии BusinessEurope и Keidanren.

Согласно документу, "принимая во внимание многочисленные прогнозы, которые говорят о росте глобального спроса на СПГ в течение следующего десятилетия, потребуются дополнительные поставки [этого] энергоносителя для снабжения мирового рынка". В письме заинтересованные стороны утверждают, что "[спрос на СПГ] возможно удовлетворить, не навредив прогрессу в сфере сокращения вредных выбросов [в атмосферу]".

Глава Белого дома ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из США. Как пояснило агентство Reuters, этот шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству этого вида топлива.

Международное энергетическое агентство в январе сообщило, что объем мирового экспорта СПГ в 2023 году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году. По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в 2023 году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.