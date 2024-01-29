В Китае сообщили, что покупатели быстро разбирают товары из РФ на выставке в Шэньяне

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит с 27 января по 4 февраля в Шэньяне и Даляне, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов РФ

ШЭНЬЯН /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Китайские потребители быстро разбирают с прилавков российские продовольственные товары на первой ярмарке-фестивале "Сделано в России" в городе Шэньян (провинция Ляонин, северо-восток КНР). Об этом заявил вице-губернатор Ляонина Цзинь Говэй на проходящей в Шэньяне конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству.

"Позавчера на российской выставке продовольствия в Шэньяне я увидел, как мука, шоколад, мороженое и королевский краб из России сметаются с прилавков подчистую", - сказал Цзинь Говэй.

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит с 27 января по 4 февраля в Шэньяне и Даляне, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов РФ. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие. На выставке представлено почти 1,5 тыс. наименований товаров. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России". Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.