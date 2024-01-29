ЕС хочет привлечь до €10 млрд для создания коридора из Азии в обход России

По данным Еврокомиссии, пока Брюссель готов выделить на эти цели лишь €2,97 млрд в виде двух кредитных линий от ЕИБ и ЕБРР

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен привлечь до €10 млрд инвестиций в создание транспортного коридора из Центральной Азии в Европу через Закавказье и Турцию в обход России, однако пока Брюссель готов выделить на эти цели лишь €2,97 млрд в виде двух кредитных линий от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии в связи с открывшимся в бельгийской столице транспортным инвестиционным форумом ЕС - Центральная Азия.

Как подчеркнула Еврокомиссия, после начала СВО "появилась особая срочность в поиске альтернативных надежных торговых путей между Европой и Азией, которые не проходят транзитом через Россию".

"Евросоюз намерен привлечь до €10 млрд инвестиций, которые представляют собой смесь уже существующих и запланированных инвестиций, - отмечается в заявлении. - Европейский инвестиционный банк сегодня подписал с правительствами Казахстана, Киргизии и Узбекистана меморандум о взаимопонимании о выделении под гарантии Еврокомиссии займов на €1,47 млрд. Позже сегодня Европейский банк реконструкции и развития подпишет меморандум о взаимопонимании с Казахстаном по кредитной линии в €1,5 млрд".