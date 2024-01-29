В Госдуму внесли законопроект об ускорении "расчистки" балансов банков-банкротов

Действующий механизм предлагается дополнить возможностью для кредиторов, в интересах которых требования о привлечении к субсидиарной ответственности выставлялись на торги, после проведения всех этапов торгов изменить способ распоряжения правом требования на уступку в части размера требования кредитора

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, совершенствующий порядок погашения требований кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций путем предоставления отступного. Документ, размещенный в электронной базе данных палаты, вносит поправки в законы "О несостоятельности (банкротстве)" и "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Как отметил Гаврилов, предлагаемые изменения позволят "в ускоренном порядке одновременно завершить "расчистку" баланса, то есть продажу активов банков, признанных банкротами, а также в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов".

"Предлагаем расширить использование механизма предоставления кредиторам отступного в счет погашения их требований. В отступное может быть передано имущество, которое не продано в ходе торгов. В настоящее время для банков это возможно только при отсутствии непогашенных текущих платежей, а также требований первой и второй очереди. Необходимо расширить круг лиц, требования которых могут быть погашены отступным, и включить в него требования кредиторов первой очереди", - указал он.

Депутат напомнил, что 90% требований первой очереди составляют требования Агентства по страхованию вкладов по выплаченному страховому возмещению. "Возможность передачи непроданного имущества в отступное всем кредиторам будет способствовать сокращению сроков банкротства и расходов на него. Также это позволит удовлетворить интересы кредиторов в наибольшем объеме, в том числе за счет средств, быстрее взыскиваемых в рамках привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц банка-банкрота. В частности, изменения помогут ускорить процесс привлечения к субсидиарной ответственности этих лиц, виновных в банкротстве банков, на сумму более 700 млрд рублей", - пояснил Гаврилов.

Согласно документу, действующий в настоящее время механизм предлагается дополнить возможностью для кредиторов, в интересах которых требования о привлечении к субсидиарной ответственности выставлялись на торги, после проведения всех этапов торгов изменить способ распоряжения правом требования на уступку в части размера требования кредитора. Кроме того, предлагается наделить арбитражный суд правом на основании мотивированного заключения конкурсного управляющего вынести определение о продаже права требования о привлечении к субсидиарной ответственности вне зависимости от выбора кредиторами способа распоряжения таким правом требования.