Электроэнергетический дивизион Росатома импортозаместил ПО на 95% рабочих мест

Как отметили в пресс-службе РЭА, в 2023 году модернизировали системы информационной безопасности на всех 11 АЭС, входящих в концерн

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома) импортозаместил программное обеспечение (ПО) практически на всех рабочих местах. Как сообщает пресс-служба РЭА, к концу 2023 года на импортонезависимую операционную систему Astra Linux переведены более 95% пользователей дивизиона.

В 2023 году совместно с технологическими партнерами были разработаны и внедрены три полностью отечественных доверенных программно-аппаратных комплекса. В частности, был внедрен комплекс для реализации облака, который позволил повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры, динамично распределять нагрузку между сервисами, снизить риск простоев, а также ускорить развертывание новых приложений. 1 тыс. отечественных компьютеров "Бобер" на процессорах "Байкал" были распределены по центральному аппарату и АЭС, протестированы. Более 700 из них уже установлены на рабочих местах пользователей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в 2023 году были модернизированы системы информационной безопасности на всех 11 АЭС, входящих в концерн, успешно завершен проект по импортозамещению информационной системы управления бюджетированием с заменой SAP BPC на отечественное решение "Форсайт. Бюджетирование", проведена аттестация информационных систем РЭА, десяти АЭС и трех филиалов на соответствие требованиям по защите информации ограниченного доступа. Продолжается реализация проекта ТОРЭКС - информационной системы поддержки эксплуатации АЭС. В октябре 2023 года система была запущена в промышленную эксплуатацию на пяти пилотных АЭС: Балаковской, Белоярской, Кольской, Ростовской и Смоленской. Система интегрирована с другими ИТ-ресурсами Росэнергоатома и охватывает все жизненно важные процессы, связанные с оборудованием атомных станций: оперативную эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты, инженерную поддержку, управление ресурсами и документацией. ТОРЭКС позволяет собирать данные о различных объектах, обеспечивать поддержку эксплуатации АЭС, используя цифровой контроль за производством.

"В приоритетах на ближайшие три года у нас завершение импортозамещения корпоративных централизованных информационных систем, импортозамещение локальных информационных систем на АЭС, развитие инфраструктуры, а также внедрение и развитие цифровых инструментов с использованием ИИ, виртуальной реальности и других технологий индустрии-4.0 с учетом актуальных требований информационной безопасности", - приводит пресс-служба слова директора департамента управления IT-проектами и интеграцией концерна "Росэнергоатом" Олега Шальнова.

Концерн "Росэнергоатом" выполняет функции эксплуатирующей организации атомных станций. В его состав на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию на Чукотке. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 20%.