Казахстан готов передать свои аэропорты под управление европейских инвесторов

Министр транспорта республики Марат Карабаев отметил, что крупнейшие аэропорты - Астаны и Алма-Аты - уже находятся под управлением зарубежных холдингов.

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Казахстанская сторона готова передать более 20 аэропортов страны под управление европейских инвесторов. Об этом заявил министр транспорта республики Марат Карабаев на проходящем в Брюсселе транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия.

Глава ведомства отметил, что крупнейшие аэропорты республики - Астаны и Алма-Аты - уже находятся под управлением зарубежных холдингов. "Мы готовы передать оставшиеся 22 аэропорта Казахстана в частный сектор под управление европейских инвесторов. Существует большой потенциал для становления транзитным хабом между Азией и Европой", - сказал он.

Карабаев также подчеркнул, что власти республики готовы передать под управление европейским компаниям порты Актау и Курык на берегу Каспийского моря с возможностью их последующей приватизации. "Мы предлагаем подписать соглашение между участниками Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут - прим. ТАСС) и Европейским союзом по развитию данного маршрута", - указал министр.

Кроме того, он предложил организовать в сентябре этого года в Астане большой инвестиционный форум между Европейским союзом и Казахстаном по партнерству в транспортной сфере.