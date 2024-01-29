МТС получил госаккредитацию для работы с биометрией

Все биометрические данные должны храниться в Единой биометрической системе с 2023 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС вошел в список аккредитованных Минцифры РФ организаций, которые могут работать в сфере аутентификации на основе биометрических данных. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ПАО "МТС" объявляет о том, что 15 января вошло в список организаций, получивших государственную аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных", - сказано в сообщении.

Все биометрические данные должны храниться в Единой биометрической системе (ЕБС) с 2023 года, а компании, которые когда-либо собирали их, обязаны передать их туда. Коммерческие организации должны получить госаккредитацию, чтобы работать с ЕБС и продолжить оказывать услуги клиентам.