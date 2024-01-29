Более 460 тыс. фальшивых банкнот евро изъяли в 2023 году

Это один из самых низких показателей за всю историю валюты, отметил Европейский центральный банк

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Свыше 460 тыс. фальшивых банкнот евро было изъято в прошлом году, в 97% случаев - в странах еврозоны. Об этом говорится в сообщении, которое распространил Европейский центральный банк.

Этот показатель - один из самых низких за всю историю евро, если сравнивать с общим количеством находящихся в обороте банкнот. При этом в сравнении с 2022 годом количество фальшивок выросло почти на четверть, но сделок с наличными тогда было существенно меньше из-за пандемии.

"Столкнуться с подделкой - крайне маловероятно, - говорится в пресс-релизе. - В 2023 году на миллион банкнот евро приходилось лишь 16 поддельных". По данным ЕЦБ, отличить фальшивку "довольно легко" из-за отсутствия водяных знаков.

Европейский центробанк напоминает, что расплачиваться фальшивкой - даже без злого умысла - незаконно. При малейшем подозрении следует уведомить полицию и свой банк, указывается в сообщении.