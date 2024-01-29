"Норникель" в 2023 году снизил производство никеля на 5%

Оно составило 209 тыс. тонн

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. "Норильский никель" по итогам 2023 года снизил производство никеля на 5% по сравнению с 2022 годом, до 209 тыс. тонн, говорится в сообщении компании.

По итогам 2023 года компания также сократила производство меди на 2%, до 425 тыс. тонн из-за снижения добычи руды, а также за счет проведения настройки технологических процессов для повышения качества медных катодов с целью выполнения требований новых потребителей. Кроме того, "Норникель" за отчетный период снизил производство палладия на 4%, до 2,69 млн унций, а производство платины выросло на 2%, до 664 тыс. унций.

"Такая разнонаправленная динамика была связана с изменением соотношения металлов платиновой группы в структуре перерабатываемого сырья", - отметили в компании.

Результаты IV квартала

В IV квартале 2023 года по сравнению с III кварталом "Норникель" нарастил производство никеля на 16%, до 63 тыс. тонн, при этом практически весь объем никеля был произведен из собственного сырья.

Производство меди за отчетный период выросло на 21%, до 121 тыс. тонн, которые были произведены полностью из собственного сырья группы.

Производство палладия и платины снизилось и составило 547 тыс. унций (-17%) и 136 тыс. унций (-15%), соответственно. Весь металл был произведен из собственного сырья группы. Снижение было обусловлено уменьшением добычи руды во втором и третьем кварталах. "Ожидается, что восстановление добычи руды в четвертом квартале, приведет к росту производства металлов платиновой группы в первом квартале 2024 года", - добавили в "Норникеле".

Старший вице-президент - производственный директор компании Сергей Степанов сообщил журналистам, что в 2023 году "Норникель" снизил объемы производства всех металлов, кроме платины, вследствие временного снижения объемов добычи богатой и медистой руды, что было связанно с переходом на новое горное оборудование.

"После проведения тестирования и постепенного ввода в эксплуатацию горного оборудования от новых поставщиков, рудники вышли на плановые показатели по добыче руды в четверном квартале", - отметил он. По итогам года компания произвела никель и медь в соответствии с годовыми прогнозами, а палладий и платину - выше прогнозов, добавил Степанов. "В прошлом году в Норильском дивизионе на Надеждинском металлургическом заводе и Талнахской обогатительной фабрике были успешно проведены плановые ремонты. В Кольском дивизионе нам удалось улучшить качество никелевых катодов и снизить содержание примесей кобальта и цинка в два раза, за счет настройки технологических процессов", - добавил топ-менеджер.

Производство никеля в 2024 году

"Норникель" ожидает, что производство никеля в 2024 году составит 184-194 тыс. тонн, что означает снижение на 7-12% по сравнению с уровнем 2023 года в 209 тыс. тонн.

Производство меди, по прогнозу, может снизиться на 17-21% и составить 334-354 тыс. тонн по сравнению с 425 тыс. тонн в 2023 году, палладия - на 9-14%, до 2,296-2,451 млн унций (2,69 млн унций в 2023 году).

Среди причин сокращения производства компания называет продолжение влияния геополитических рисков и запланированный на середину года ремонт на Надеждинском металлургическом заводе. "В середине этого года в Норильском дивизионе запланирован ремонт печи взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода, который мы были вынуждены переносить два года из-за проблем с поставкой оборудования. Капитальный ремонт обычно связан с примерно двух-трехмесячным простоем одного из двух плавильных агрегатов и прилично снижает объемы производства, прежде всего никеля", - уточнил Степанов.

По его словам, компания надеется завершить год с выполнением верхнего уровня прогнозов, а текущий период является наиболее подходящим для ремонта основных агрегатов для выхода на более высокие объемы производства в будущем. "С учетом оптимизации сроков планируемого ремонта, 2024 год мы ожидаем отработать как минимум по верхней планке нашего прогноза. Несмотря на сохраняющиеся риски, мы постоянно работаем над их митигацией с целью безусловного выполнения наших производственных планов", - сказал Степанов.

Влияние геополитических рисков

Как добавил Степанов, "Норникель" ожидает, что в 2024 году геополитические риски продолжат оказывать негативное влияние на операционную деятельность компании. "Мы ожидаем, что в 2024 году риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, сохранятся и будут оказывать негативное влияние на нашу операционную деятельность", - сказал он.

Кроме того, "Норникель" прогнозирует, что в среднесрочной перспективе выпуск металлов сохранится на уровне, близком к уровню показателей 2023 года.

Топ-менеджер отметил, что текущий период - наиболее подходящий момент для ремонта основных агрегатов с целью последующего выхода на более высокие объемы производства. "Мы не считаем необходимым снижать объемы производства, так как фиксируем сохранение спроса на нашу продукцию на новых для нас рынках сбыта", - подчеркнул он.

По словам Степанова, политика импортозамещения также приносит свои результаты, в течение 2023 года компания тестировала и постепенно вводила в эксплуатацию горное оборудование от новых поставщиков. При этом есть производители, которые не прошли испытания и были замещены на конкурентов.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).