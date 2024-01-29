Минстрой назвал целью стандартизации умного дома снижение стоимости его систем

Как отметили в ведомстве, пока речь идет только о новостройках

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Внедрение российских национальных стандартов для умного дома позволит снизить стоимость установки таких систем в новостройках, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

"Никто не хочет заниматься индивидуализацией при массовом строительстве. Наше ожидание такое, что как только <...> будут созданы конкретные требования к цифровой инфраструктуре многоквартирного дома и базовому набору устройств и оборудования для нее, это упростит работу для девелопера, а значит будет влиять на снижение цены и рост спроса", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной внедрению в 2024 году национальных стандартов для умного дома.

По мнению замглавы Минстроя, умная эксплуатация многоквартирных домов станет по-настоящему рабочим инструментом, когда удастся сделать качественные недорогие отечественные устройства для таких систем.

Пока, по информации Минстроя, речь идет только о новостройках. Но в перспективе предстоит просчитать эффективность установки систем умного дома при капитальном ремонте в старом фонде. "Сначала нам надо справиться с тем объемом, которые предоставляет новое строительство. Когда мы поймем экономическую эффективность на конкретных примерах, и в большом масштабе, когда у нас будет российское оборудование, пройдем эту развилку от первых испытаний до массового производства, мы перейдем к капремонту в обязательном порядке", - подчеркнул он.

В мае 2023 года Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минцифры и Минстроем утвердил Перспективную программу стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений до 2030 года. В рамках программы стороны планируют разработать и актуализировать 77 нормативно-технических документов. Документ состоит из семи крупных направлений, куда входят общие стандарты, требования к цифровой платформе, цифровому зданию, интеллектуальных системных элементов и требования к обмену данными методом испытания.