Союзмолоко прогнозирует рост экспорта молочной продукции на 15%

Генеральный директор Национального союза молока Артем Белов сообщил, что на сегмент экспорта будут влиять ситуация на внутреннем рынке, ситуация с валютными курсами, а также поддержка со стороны государства

КАЗАНЬ, 29 января. /ТАСС/. Объем экспорта молочной продукции из России в 2024 году вырастет на 15%, в том числе за счет стран дальнего зарубежья. Такой прогноз на полях выставки "Татагроэкспо" огласил ТАСС генеральный директор Национального союза молока (Союзмолоко) Артем Белов.

"Мой консервативный прогноз, что, наверное, порядка 15% в натуральном выражении объем экспорта в этом году может увеличиться. Цифры могут быть и существенно больше, потому что в прошлом году у нас серьезные пошли объемы поставок в страны дальнего зарубежья. Активно растут поставки, прогнозируются активные поставки в Алжир, в Китай", - сказал Белов, отметив, что на сегмент экспорта будут влиять ситуация на внутреннем рынке, ситуация с валютными курсами, а также поддержка со стороны государства.

В 2023 году, по слова Белова, были налажены поставки в несколько стран. "В конце года поехали объемы в Алжир, увеличились объемы сухого цельного молока на Китай, причем в потребительской упаковке. Были первые поставки на Филиппины, были первые поставки в Тунис, <…> в страны Ближнего Востока, в Саудовскую Аравию. Поэтому я думаю, что эти страны будут наращивать объемы поставок", - сказал он.

При этом Белов подчеркнул, что базой останется постсоветское пространство, более половины поставок будет осуществляться в эти страны.

"Сейчас поставки молочной продукции осуществляются в более чем 60 стран мира. В небольшом объеме, наверное, практически во все открытые страны мы продукцию поставляем. Поэтому сейчас задача стоит прежде всего в увеличении объемов", - добавил Белов.