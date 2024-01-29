В Индии заявили, что пока не беспокоятся за импорт нефти из-за ситуации в Красном море

По словам министра нефти и газа Хардипа Сингх Пури, если напряженность сохранится, есть возможность искать другие логистические маршруты

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 января. /ТАСС/. Нынешняя ситуация в Красном море влияет на поставки товаров в Индию, в том числе нефти, но не в той степени, чтобы волноваться из-за этого, есть возможность доставки другими маршрутами. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Дели индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури, отвечая на вопрос ТАСС.

"Очевидно, что это [ситуация в Красном море] влияет на торговлю любой страны, включая Индию, но беспокоюсь ли я об этом влиянии? Нет, я не беспокоюсь", - сказал Сингх Пури, отвечая на вопрос, отразилось ли происходящее в Красном море на поставках топлива в южноазиатскую республику.

По его словам, если напряженность в Красном море сохранится, есть возможность искать другие логистические маршруты. "Но я уверен, что ситуация не достигла той точки, когда мы начинаем волноваться", - подчеркнул индийский министр.

Как полагают некоторые специалисты, общий объем мировых морских перевозок в результате их обстрелов сократится на 20%. Это может вызвать сбои в глобальных цепочках снабжения и приведет к общему росту цен из-за повышения расходов на транспортировку, отмечала японская экономическая газета Nikkei. По ее данным, отказ от трассы через Красное море и переход к маршруту через мыс Доброй Надежды с учетом затрат на топливо, страховку и так далее повышает стоимость доставки одного 40-футового контейнера более чем в три раза - с $2 тыс. до $6,6 тыс.