Продажи Positive Technologies в 2023 году выросли на 75%

Ожидаемый консенсус-прогноз менеджмента по продажам в 2023 году - 25,3 млрд рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Показатель отгрузок, или продаж, ИБ-компании Positive Technologies за 2023 год составил 26 млрд рублей, сообщила компания, основываясь на текущих управленческих данных. Итоговое значение составит от 25 до 26 млрд рублей, и отгрузки по итогам года вырастут примерно на 75% к показателям 2022 года.

Ожидаемый консенсус-прогноз менеджмента по продажам в 2023 году - 25,3 млрд рублей. За 2022 год объем оплаченных отгрузок достиг 14,5 млрд рублей, указали в компании.

Результаты Positive Technologies по продажам находятся в прогнозном диапазоне, оглашенном ранее - от 22,5 до 27,5 млрд рублей. "Предварительные данные управленческой отчетности за 2023 год подтверждают выполнение амбициозных целей по росту нашего бизнеса", - отметила директор по развитию бизнеса в компании Елена Бастанжиева, слова которой приводятся в сообщении.