СМИ: Samsung Electronics начнет выпуск ноутбуков в Индии в 2024 году

Представитель компании сообщил газете The Economic Times, что "Индия является важной производственной базой для Samsung Electronics, и для ее развития правительство страны и региональные власти предоставляют полную поддержку"

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 января. /ТАСС/. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics в 2024 году начнет выпуск ноутбуков на своем заводе в Индии. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на представителя компании.

"Samsung Electronics планирует начать в этом году сборку ноутбуков на своем заводе в г. Нойда (штат Уттар-Прадеш), подготовка к этому уже идет", - заявил представитель компании.

По его словам, "Индия является важной производственной базой для Samsung Electronics, и для ее развития правительство страны и региональные власти предоставляют полную поддержку". Ранее на предприятии в Нойде компания наладила выпуск смартфонов и различных гаджетов. Для выпуска ноутбуков на нем проводится широкая модернизация.

В августе 2023 года Samsung Electronics заявила о прекращении экспорта ноутбуков в южноазиатскую республику в связи с решением Главного управления внешней торговли Индии (DGFT) ограничить ввоз в страну ноутбуков и другой электроники, разрешив поставки только при наличии действующей лицензии на ограниченный импорт. Данная мера была призвана стимулировать производство отечественной электронной промышленности.

Приостановка поставок в Индию создала дополнительные проблемы для Samsung Electronics и других крупных производителей электроники, которые борются с глобальным перенасыщением запасов выпущенной продукции при незначительных возможностях для роста продаж.

Электронный рынок Индии все еще в значительной степени зависит от поставок из-за рубежа. По этой причине правительство Индии стремится привлечь в страну иностранных производителей ноутбуков, планшетов и других электронных товаров, которые намерены диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая. Для запуска производства в Индии власти предлагают им выгодные условия в рамках государственного плана финансового стимулирования развития национальной электронной промышленности на сумму 170 млрд рупий ($2,1 млрд).